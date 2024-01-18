السجن 6 سنوات بحق تاجر مخدرات في واسط

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان القي القبض عليه وبحوزته مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها".وأضاف ان "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات".