جنايات ديالى: السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المدان ضبط بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الحشيشة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".