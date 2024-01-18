تحديد موعد "افتراضي" لإغلاق ملف مخيمات النازحين في العراق.. كم عددها؟

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير بأنَّ الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، باشرت عملية المسح الميداني للأسر النازحة في مخيمات إقليم كردستان، لتسجيل إحصائية جديدة خاصة بالعام الحالي 2024، لمن ترغب بالعودة الطوعية إلى مناطق سكناها الأصلية، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تسعى بجميع امكانياتها لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي، وتوفير كل ما من شأنه توفير وضع مستقر للأسر المذكورة في مناطقها الأصلية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد تحديد الـ 30 من شهر حزيران المقبل كموعد افتراضي كأقل تقدير لإغلاق مخيمات النزوح بشكل نهائي، مؤملاً تحقيق ذلك من خلال تقييم نتائج المسح الميداني الذي تستند عليه خطة العودة الطوعية للعام الحالي 2024، ليتم بعدها تنفيذ الخطة الاستباقية التي تستمر من 3 إلى 4 أشهر لتحقيق العودة الفعلية بالتوقيت أعلاه.والشهر الماضي، قالت الوزارة، أنَّ العدَّ التنازلي قد بدأ لإنهاء ملف النزوح، منوهاً بأنَّ ما تبقى هو 26 مخيماً أغلبها في إقليم كردستان، و27 ألف عائلة أغلبها من قضاء سنجار.وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت سابقاً، أنها ستغلق جميع ملفات الأسر النازحة بحلول العاشر من شهر أيلول الماضي 2023، وستعتبر الباقية منها بعد التاريخ المذكور بالمحافظات المتواجدة فيها حاليا، مندمجة فيها، باستثناء تلك النازحة من جرف النصر.