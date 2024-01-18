السجن 15 سنة بحق خاطفي مواطن في كربلاء

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الخـاطـفين قـاما بخطـف المشـتكي وتوثيـق يديه وعصـب عينيه وحجـزه فـي احـد الـمنازل مقابل حصولهم على مبالغ مالية".وأضاف أن "الحكـمين صدرا اسـتناداً لأحكـام المـادة ٤٢١/ ج/ هـ واستدلالا بالمادة ١٣٢ / ١ من قانون العقوبات".