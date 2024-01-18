ملف تثبيت المشرفين التربويين على طاولة المالية ولجنة التربية

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طيف سامي استقبلت رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني لحسم ملف تثبيت المشرفين التربويين".وبحث اللقاء "آليات انهاء ملف تثبيت شريحة المشرفين التربويين ضمن ملاك وزارة التربية، ومناقشة عمل اللجنة المكلفة ومتابعة آخر ما توصلت اليه من نتائج".وشددت وزير المالية على ان "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً تجاه حسم كافة الملفات المرتبطة بعملها وفق مانصت عليه القوانين والتعليمات المنسجمة مع بنود الموازنة الإتحادية العامة".واشارت سامي الى انه "سبق لوزارة المالية مفاتحة الجهات المرتبط عملها بشريحة المشرفين، لغرض تزويدها بالبيانات المطلوبة مثل اعداد المدارس المشمولة لكل مديرية وليس العدد الإجمالي للوزارة، فضلا عن تحديد الاعداد الفعلية المطلوبة للمشرفين التربويين والإختصاصيين، الى جانب دعوة وزارة المالية الى عقد اجتماع بلجنة الامر الديواني ومناقشة الدراسة المقدمة بغية رفع التوصيات اللازمة بشأنها ".يذكر ان لجنة الأمر الديواني المشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء، اقرت وفق اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 15 آب 2023، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التخطيط رئيساً، ومدير عام مديرية الاشراف التربوي ومعاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية وممثل وزارة المالية والمستشار القانوني في مجلس الوزراء.