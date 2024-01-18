من أصل 6 رحلات.. تسيير رحلة جوية ثانية لنقل الجماهير الرياضية إلى الدوحة

وذكرت الخطوط الجوية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "نفذت رحلتها الثانية من مطار بغداد الدولي الى مطار حمد الدولي والمخصصة لنقل الجماهير الرياضية العراقية لمؤازرة منتخبنا الوطني".وبين مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، بحسب البيان، أن "الشركة وبناءً على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي خصصت أحدث طائرات أسطولها وهي من طراز Dreamliner المعروفة برفاهيتها العالية وسعتها الكبيرة إضافة الى السعر التنافسي دعماً لأسود الرافدين".وتابع عبد المنعم أنه "من المقرر أن ينفذ الناقل الوطني أربع رحلات مماثلة خلال الأيام القادمة ليكون العدد الكلي للرحلات بين بغداد والدوحة خلال فترة الدور الأول من بطولة أمم آسيا (6) رحلات مباشرة".