حريق "ضخم" في مخزن تجاري وسط البصرة

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، باندلاع حادث حريق ضخم بأحد المخازن التجارية وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق ضخم نشب في مخزن للمواد الإنشائية في منطقة المشراق وسط محافظة البصرة".



وبين، أن "أكثر من 17 عجلة تابعة للدفاع المدني تشارك في عملية إخماد الحريق"، مشيراً إلى أنه "لم تعرف ما إذا كانت هناك خسائر بشرية بعد، كما لم تعرف أسباب الحادث حتى اللحظة".