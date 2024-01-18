إخماد حريق البصرة بمشاركة 14 فرقة إطفاء

وقال حاتم، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "في الساعة 1510حصل حادث حريق مقابل مستشفى الجمهورية وكان عبارة عن 6 محلات متخذة كمخازن للمواد الاحتياطية والانشائية".وبين، أن "14 فرقة من مديرية الدفاع المدني شاركت بإخماد الحريق والسيطرة عليه"، مبيناً ان "أسباب الحادث لم تعرف بعد وستشكف لاحقاً من قبل الأدلة الجنائية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي، للسومرية نيوز، باندلاع حادث حريق ضخم بأحد المخازن التجارية في منطقة المشراق وسط محافظة البصرة.