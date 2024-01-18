وزير التعليم يوجه بالتحول الكامل لأتمتة الإجراءات الإدارية

وذكر بيان للتعليم، ورد لـ السومرية نيوز، ان العبودي "ترأس اجتماعا للفريق الوزاري الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحث على تعزيز المتابعة الوقائية والتحول الكامل إلى أتمتة الإجراءات في دوائر الوزارة كافة".وأكد خلال الاجتماع الذي عقد في الدائرة القانونية أن "مناخات الوعي الأكاديمي في المؤسسات التعليمية تسهم إسهاما إيجابيا في تحديد المخاطر وتشخيص الظواهر ذات الأثر المباشر وغير المباشر بظاهرة الفساد التي تستدعي وضع المصدات الوقائية اللازمة لمنع مؤشراتها وتداعياتها".وأشاد "بعمل الفريق الوزاري الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنجاز المتطلبات بالتنسيق مع هياة النزاهة الاتحادية، مشيرا الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وفق أولويات البرنامج الحكومي التي يتصدرها مسار مكافحة الفساد".واستعرض الفريق الوزاري "برنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والنسب الكلية للإنجازات المتحققة والإجراءات الوقائية التي تعتمدها الدوائر من خلال الأنظمة الإلكترونية التي يتعامل معها المواطنون بصورة مباشرة".