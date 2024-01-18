بابل.. الحكم على قاتلة الطفلة ريتاج

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمة بقتل الطفلة ريتاج، التي تعرضت للخطف والقتل في ناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل من قبل جارتها في أيلول الماضي 2023.





واضاف أن "المتهمة اعترفت في دوري التحقيق والمحاكمة بقتل الطفلة والتمثيل بجثتها بحرقها وتقطعيها بهدف إخفاء معالم الجريمة".

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة أصدرت حكهما استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".واضاف أن "المتهمة اعترفت في دوري التحقيق والمحاكمة بقتل الطفلة والتمثيل بجثتها بحرقها وتقطعيها بهدف إخفاء معالم الجريمة".