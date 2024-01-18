كربلاء.. اندلاع حريق بمجمع الكليني

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان حريقا اندلع في مخزن بمجمع الكليني التابع للعتبة العباسية على طريق بغداد كربلاء".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث دون معرفة مزيد من التفاصيل".