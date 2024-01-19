أمطار بدءاً من الاثنين المقبل.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس العراق ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً، كما يتشكل ضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت: "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً كما يتشكل الضباب الخفيف صباحاً، ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع أمطار متوسطة الغزارة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم ممطر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".