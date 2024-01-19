قراءة لاتجاهات تعاطي التبغ.. نحو ربع مليون امرأة ضمن 5 ملايين مدخن في العراق

وبحسب تقرير الصحة العالمية فانه يوجد في العالم 1.25 مليار متعاطٍ للتبغ من البالغين، فيما تكشف الاتجاهات في عام 2022 عن حدوث انخفاض مستمر في معدلات تعاطي التبغ على مستوى العالم، حيث أصبح واحد من كل 5 بالغين في العالم يتعاطون التبغ مقارنة بواحد من كل 3 في عام 2000.ولم يتغير معدل انتشار تعاطي التبغ منذ عام 2010 في بعض البلدان إلا قليلا، بينما لا تزال ستة بلدان تشهد ارتفاعا في تعاطي التبغ، وهي: الكونغو ومصر وإندونيسيا والأردن وعمان وجمهورية مولدوفا.اما فيما يخص العراق، فتظهر ارقام منظمة الصحة العالمية ان نسبة التدخين في العراق للاعمار فوق الـ15 عاما، بلغت نحو 19%، ما يعني ان هنالك 4.8 مليون مدخن في العراق، وبلغت نسبة التدخين في صفوف الشباب 36.7%، اما التدخين في صفوف الاناث بلغت 1.7%.وبلغ عدد مدخني ومتعاطي التبغ في العراق اجمالا فوق الـ15 عاما، اكثر من 4.9 مليون شخص، يوزعون بواقع 4.7 مليون شاب ورجل، مقابل اكثر من 210 الاف انثى.وتتوقع منظمة الصحة العالمية ان تستقر معدلات تعاطي التبغ في العراق بين عامي 2020 وحتى 2025 عند 18.6%، لكنها سترتفع في 2030 الى 18.9%، فيما جاءت هذه النسب منخفضة عن معدل تعاطي التبغ في عام 2000 والتي تجاوزت الـ20%.وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، جاءت الأردن أولا بنسبة تدخين بلغت 36%، اما لبنان فثانيا بنسبة تدخين بلغت 34%، ومصر ثالثا بنسبة 24.7% وبعدها الكويت وأفغانستان واليمن وتونس، وقطر، ومن ثم العراق، مايعني ان العراق بالمرتبة التاسعة بين 21 دولة من بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط في انتشار التدخين.