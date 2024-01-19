العراق يسترد أحد المطلوبين بقضايا فساد من السلطات المصرية (فيديو)

وذكر المكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الهيئة تسلَّمت المُتَّهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) من السلطات المصريَّة، بعد أنَّ تمَّ نقله إلى العراق صباح هذا اليوم؛ تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائيَّـة؛ لتقرير مصيره في ضوء القضايا الجزائيَّة التي فتحتها بحقّه وحقَّقت فيها الهيئة، مُنوّهاً بالمُتابعة المُستمرَّة والجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة الاسترداد في الهيئة؛ لمُتابعة المُتَّهم في أربع دولٍ على امتداد ثلاث قاراتٍ، حتَّى لحظة الإيقاع به في القاهرة".وأضاف المكتب إنَّ "المُدان أقدم على ارتكاب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ أثناء فترة عمله في شركة الخطوط الجويَّة وارتكاب عمليَّات ابتزازٍ إلكترونيٍّ، فضلاً عن حصوله على امتيازاتٍ وتعاقداتٍ تحوم حولها شبهات فسادٍ بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمالٍ ومسؤولين يعملون في قطَّاع الطيران".ومن الجدير بالذكر أنَّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، وأثناء زيارته للقاهرة في أيلول من العام المنصرم، قام بتسليم وزير العدل المصريّ المُستشار (عمرو مروان) قائمةً بأسماء عددٍ من المطلوبين للقضاء العراقيّ الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهوريَّة مصر العربيَّة، حيث أكَّد وزير العدل المصريّ مُتابعة الموضوع وإيلاءه الأهميَّة القصوى، وتمَّ إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين هيئة النزاهة الاتحادية والرقابة الإداريَّـة المصريَّـة، كانت من أولى ثمارها عمليَّـة التسليم هذه.