عدسة السومرية تواكب احتفالات بغداد بعد فوز المنتخب العراقي على اليابان

تنشر السومرية نيوز، احتفالات المواطنين بشوارع العاصمة بغداد بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره الياباني ضمن بطولة آسيا.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الداخلية، إلى "الاحتفال بطريقة حضارية بفوز منتخبنا وعدم إطلاق العيارات النارية"، مؤكدة انها "ستحاسب المخالفين".



وتمكن المنتخب الوطني العراقي، من الفوز على نظيره الياباني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.