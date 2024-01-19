حريق بمحلات تجارية في كربلاء (فيديو)

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق بمحلات تجارية في منطقة حي العامل بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في محلات الجملة بمنطقة حي العامل بمحافظة كربلاء المقدسة".



وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، دون معرفة حجم الخسائر الناتجة عن الحادث لغاية الان".