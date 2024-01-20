الدفاع المدني ينقذ عاملين فاقدين للوعي داخل مجاري مستشفى الرمادي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني وفي الوقت المناسب تمكنت من النزول إلى عمق فتحة للصرف الصحي وإخراج عاملين فاقدين للوعي بعد استنشاق غاز الميثان أثناء نزولهم لإجراء الصيانة على فتحة للصرف الصحي في مستشفى الرمادي العام بمحافظة الأنبار".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من التدخل السريع الفاعل وتسارعت لرفع العاملين ليتم تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي في ردهات المستشفى والاطمئنان على استقرار وضعهم الصحي".يذكر أن مديرية الدفاع المدني أصدرت العديد من التوصيات في وقت سابق، والتي تخص سلامة العاملين أثناء صيانة فتحات الصرف الصحي وأكدت على استخدام أجهزة طرد الغازات والتهوية الجيدة قبل النزول إلى فتحات الصرف لمنع حدوث الإغماء للعاملين نتيجة استنشاق غاز الميثان الخانق.