التعليم تعلن توفر زمالات دراسية رومانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "التعليم وفرت زمالات رومانية للدراسات الأولية والعليا للسنة الدراسية 2025/2024".وأضافت الوزارة، أن "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أكدت أن آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/26".شروط ومتطلبات التقديم:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20240118.pdf