حريق داخل "مول" تجاري شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق داخل مول تجاري شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل مول تجاري، ما أدى لاحتراق عدة محلات وعجلات قرب تقاطع الأمن العامة في منطقة البلديات شرقي بغداد".



وبين، أنه "جرى إنقاذ عدد من الأشخاص من حادث الحريق هذا".