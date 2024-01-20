الدفاع تعلن توقيف ضابطين ظهرا بمقطع فيديو

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ (103) أعوام من البطولات والتضحية".وأضاف البيان "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ماتداولوه ومحاسبتهم وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري".وأكدت الوزارة انها "ستعاقب اي منتسب او ضابط يمارس اي عمل من شأنه ان يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك اي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه باي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".