خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من نفق لنداء لغاية الجسر العنكبوتي على سريع الدورةسريع الدورة من جسر الدورة لغاية نزلة سريع محمد القاسمشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة لغاية تقاطع شارع الصناعة وكمب سارةازدحام شارع سلمان فائقشارع السعدون من بدالة العلوية لساحة الفردوسمخرج كرادة داخل باتجاه كهرمانةالشارع بين جسر الطابقين والجسر المعلقشارع الجادرية من جامعة بغداد وصولا لساحة الطابقينشارع جسر الطابقين والجسر من شارع المصافي لغاية ساحة الطابقينسريع القادسية من مخرج شارع الكندي لغاية ساحة الاحتفالاتساحة النسور من جميع الاتجاهاتشارع الجنوب وشارع الجواهري ازدحام بالكامل من مجسر القادسية وصولا الى ساحة النسورشارع المطار من مجسر سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراء