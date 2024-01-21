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طقس العراق.. الأجواء تمنح البلاد "عربونًا مطريًا" قبل موعد الدفعة الكاملة
محليات
2024-01-21 | 00:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,794 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
تشير خرائط الطقس الى تأثر طقس العراق ابتداء من يوم غد الاثنين بمنخفض جوي يتسبب بهطول خفيف من الامطار في شمال ووسط البلاد، قبل ان يبدأ منخفض جوي اكثر شمولية الأسبوع المقبل.
وبحسب معلومات الراصدين الجويين، فأن خارطة متحركة للسحب التي ترصدها الاقمار الاصطناعية تظهر تحرك السحب بتأثير منخفض جوي جبهوي متواجد وسط البحر المتوسط جنوب اليونان وسيندفع نحو الشام نهار بعد غد الاثنين ويصل للعراق خلال ساعات مساء الاثنين".
ومن المؤمل ان تبدأ التأثيرات مع تحول الرياح جنوبية شرقية خلال نهار الاحد، مصحوبة باندفاع السحب نحو اجواء اغلب المدن، ومن المتوقع ان يبدأ هطول الامطار نهار الاثنين في شمال ووسط البلاد، بهطول خفيف لا يشمل كل المناطق فيها.
ويستمر تأثير المنخفض يوم الثلاثاء ويكون تركيز الأمطار شمال البلاد وقليلا في مدن وسط البلاد، اما نشاط للرياح السطحية فمن المتوقع ان يسبب مساء الاثنين موجات غبار في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط، ويكون عاليا في مدينة الكوت وميسان وجنوب ديالى وبعض مناطق من شمال ذي قار وشرق الديوانية بهبات نشطة للرياح الجنوبية السطحية مساء الاثنين وصباح الثلاثاء كذلك تصل هباتها الى مابين 60 الى 70 كم بالساعة مثيرة للغبار.
ومع بداية تحول الرياح شمالية غربية يوم الثلاثاء واندفاع المنخفض شرقا تنتهي الحالة الجوية لهذا الاسبوع ثم يندفع منخفض جديد نهاية الاسبوع ربما يكون اكثر شمولية بتأثيراته، بحسب الراصدين الجويين.
وبخصوص درجات الحرارة، فأنها ستكون في ارتفاع مؤقت منتصف الاسبوع ثم تعود لما كانت عليه نهاية الأسبوع، ومن المتوقع حدوث انخفاض واضح وموجة باردة نهاية الشهر الحالي تبدأ من مدن شمال البلاد.
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