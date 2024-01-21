مئات الاف الطلبة يباشرون امتحانات نصف السنة في العراق

السومرية نيوز-محليات



أعلنت وزارة التربية اليوم الاحد، انطلاق امتحانات نصف السنة الدراسية لطلبة المرحلتين (المتوسطة و الاعدادية) في المحافظات كافة للعام الدراسي 2023 – 2024 .

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مئات الآلاف من الطلبة توجهوا الى المدارس لأداء امتحانات نصف السنة"، مشيرةً الى انها "سخرت الإمكانيات المادية والبشرية كافة وبالتنسيق مع الجهات الداعمة لعملها ضماناً لإنسيابية العملية الامتحانية .