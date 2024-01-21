البصرة.. حقوق الانسان ترصد "إهمالا ولا مبالاة" لماء الشرب بشط العرب

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الملف الاول ضمن مساحة الحقوق الا وهو الحق في الحياة ومن هذا الملف هو ضرورة توافر مياه صحية غير ملوثة، والتي وللأسف باتت حتى المياه التي تحمل (تلوثا) تكاد تشح في محافظة يلتقي فيها نهران عملاقان ويولدان شط له من التاريخ ما يستحق الكثير مع بقاء (الخطط الحكومية لتحلية مياه البحر أو معالجة تلوث المياه حاضرة في الاعلام دون الأرض) مع اقتراب (الكارثة) في سنوات قليلة قادمة".وأضافت "وهنا اليوم المكتب يؤشر جهود مدير ماء البصرة الا ان هذا لا يعفي الإهمال الكبير واللامبالاة لانقطاع الماء عن مناطق شاسعة في قضاء شط العرب وبعدها ينوه قاطع ماء شط العرب بقطع المياه لإصلاح الخلل ويطالب الناس بملأ خزاناتهم من أنابيب فارغة من المياه كما ينوه المكتب إلى ضرورة اهتمام الحكومة المحلية إلى (وصول مياه ملوثة ينعدم فيها أي من عمليات التعقيم أو حتى التصفية) للعديد من مناطق البصرة وبشكل متكرر، كما يأمل المكتب بعدم اهمال تحذيراته إلى الحكومتين المركزية والمحلية في ملف التلوث البيئي الخطير للغاية للمياه والهواء والتربة".