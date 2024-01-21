المصرف العراقي للتجارة يعلن مباشرة رئيسه الجديد

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بلال صباح حسين حمودي باشر بمهام عمله اليوم الاحد الموافق 21 كانون الثاني 2024، رئيساً للمصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر".وأضاف البيان، أن ذلك جاء "بعد انهاء تكليف محمد جواد كاظم من مهام عمله رئيساً للمصرف".