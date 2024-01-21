صحة ذي قار تكشف حقيقة اغلاق "المستشفى التركي"

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العمل جاري بانسيابية تامه داخل مستشفى الناصرية التعليمي (التركي) بجميع أقسامه وجميع الخدمات تقدم من قبل الكوادر الطبية على اتم وجه".وأضافت، ان "الكوادر متواجدة داخل المستشفى على مدار الساعة وتقدم الخدمات الصحية لجميع الحالات الواردة ولا صحة لغلق المستشفى".وتداولت انباء، في وقت سابق، أغلاق المستشفى من قبل القوات الامنية بعد سماع صوت اطلاق نار كثيف بالقرب منه.