أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأنباء عن تشكيل حزب سياسي جديد في بغداد والمناطق المحررة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سياسيين عراقيين شكلوا حزبا سياسيا ليدخل المعترك السياسي وينافس الأحزاب الحالية في بغداد والمناطق المحررة".

وأشار الى أن "الحزب هدفه اغناء العملية السياسية بوجوه جديدة من الكفاءات لاسيما بعد تجربة الانتخابات المحلية الأخيرة".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.