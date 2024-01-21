بغداد.. اعتقال "مقاول" بحوزته سلفة تنفيذ مشروع مجسر

أفاد مصدر أمني، باعتقال "مقاول" ينفذ مشروع مجسر في بغداد بحوزته سلفة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية اعتقلت مقاول ينفذ مشروع مجسر في بغداد"، مؤكداً "هروب مقاول آخر وتم ضبط سيارة تخصه".

وأضاف المصدر أن "المقاول تم صرف سلفة له بمبلغ ٩ مليارات دينار وحمل معه مبلغ ٥ مليارات وضعت بسيارتين"، مشيراً الى أن "قضية المقاول ستعرض الاثنين على القضاء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.