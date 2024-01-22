اختناق استثنائي لسريع الشعلة.. خارطة كاملة بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع 14 تموز من بدالة الكاظمية لتقاطع خدمي مطار المثنىشارع حيفا من مستشفى الكرخ وصولا لجامعة الكرخ للعلومشارع الكسرة من تقاطع شارع المغرب لنفق باب المعظممحمد القاسم من مخرج الوزيرية لغاية تقطع مستشفى الجملة العصبيةشارع بور سعيد من جسر الحبيبية على القناة لغاية مستشفى الجملة العصبيةجسر الجمهورية والسنك ازدحامشارع الرشيد من السنك لغاية كراج الرصافي وتقاطع جسر الشهداءشارع 14 رمضان مزدحم باتجاه مستشفى الطفلساحة النسور ازدحام شديد جميع الاتجاهاتشارع المطار من سريع حي العامل لغاية مدخل الخضراءازدحام سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتسريع الشعلة مزدحم بشكل كبير من حي العامل لغاية جامع ام القرى