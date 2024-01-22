الأمطار حاضرة.. إيجاز بطقس العراق لغاية نهاية الأسبوع الحالي

وبحسب تقرير الانواء الجوية، الذي ورد للسومرية نيوز، فأن الطقس سيكون غائما جزئيا في شمال ووسط وجنوب البلاد اليوم الاثنين، مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة في الشمال، فضلا عن فرصة لزخات خفيفة في وسط العراق.اما يوم الثلاثاء، فتشهد محافظات دهوك، الموصل، أربيل، السليمانية، كركوك، صلاح الدين، امطارا خفيفة الى متوسطة الشدة، وكذلك الامر ليوم الأربعاء والخميس.اما يوم الجمعة، فتتوسع فرص تساقط الامطار لتشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وتكون متوسطة الشدة ورعدية، مع تذبذب في درجات الحرارة.