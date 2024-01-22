المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، المباشرة بأطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة باشرت في إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الحالي".



ودعت الوزارة "وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها".