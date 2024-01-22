هل يجتاح متحور كورونا الجديد العراق؟

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تزايد الحديث بين الأوساط الشعبية عن أعراض متحور كورونا الجديد، بعد انتشاره في العديد من البلدان.. يأتي هذا في وقت اكدت الجهات المختصة ان الاجراءات الاحترازية المعتادة تندرج ضمن طرق الوقائية.