اليوم.. المرور تنوه لقطع طريق حيوي في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم قطع الطريق من تقاطع فلسطين (مول النخيل) باتجاه ساحة قرطبة؛ من الساعة الرابعة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحاً".وبينت، أن "ذلك جاء لغرض أعمال صب مجسر قرطبة".