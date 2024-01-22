التربية تعلن جداول الامتحانات التمهيدية وتحدد موعدها

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تُعلن جدول الامتحانات التمهيدية (الخارجي) للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤، وتُحدد يوم الخميس الموافق الثامن من شهر شباط موعدا للانطلاق".وأضافت، "علما ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا".