Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اليمن.. غارات جوية على صنعاء وسط تحليق مقاتلات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ابتلعت آلاف العراقيين وفتحها يستغرق 5 سنوات.. ما قصة مقبرة "الخسفة" في نينوى؟

محليات

2024-01-23 | 02:15
ابتلعت آلاف العراقيين وفتحها يستغرق 5 سنوات.. ما قصة مقبرة &quot;الخسفة&quot; في نينوى؟
3,417 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

توقع مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ضياء كريم، أن يستغرق فتح مقبرة (الخسفة) في محافظة نينوى 5 سنوات على الأقل.

وقال كريم، إنَّ "المقبرة تعد تحدياً كبيراً جداً للجهات القطاعية المعنية بهذا الموضوع"، مبيناً أنه "لم يسبق لأي فريق في العالم العمل على نوع يشابه هذه المقبرة الجماعية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أنَّ "المقبرة عبارة عن حفرة كبيرة جداً تنتهي بنهر من الكبريت، تعرضت إلى عمليات هدم وردم من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مشيراً إلى "وجود وثائق وصور وخرائط جوية تؤرخ لعمليات الدفن وتاريخها".

وأوضح كريم، أنه "تم تقديم مقترحين، أولهما الاكتفاء بجمع الرفات الموجودة على جانب المقبرة، فيما تخلد باقي الرفات وفق بانوراما ونماذج معينة نظراً لصعوبة فتحها، أما المقترح الثاني فهو أن تتضافر جهود أكثر من جهة قطاعية، كالطب العدلي في وزارة الصحة، ومؤسسة الشهداء، والهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، والدفاع المدني في وزارة الداخلية، للعمل على فتح المقبرة التي قد يستغرق العمل فيها 5 سنوات على أقل تقدير، كونها عملية ليست سهلة وتحتاج لتخصيصات مالية كبيرة".

وبين مدير عام شؤون المقابر الجماعية، أنَّ "التوجه كان نحو المقترح الثاني، مما استدعى الجهات الأربع لتقديم قائمة بالاحتياجات المالية واللوجستية إلى مجلس النواب، ولم ترد إجابة بهذا الخصوص لغاية الآن".

وتابع أنَّ "الدائرة استطاعت الحصول على دراسات عن هذه الحفرة من جامعة الموصل التي اثبتت أن الطبقات الأرضية للتربة فيها معرضة للانهيار في حال رفع الأتربة، إلا أنَّ المؤسسات الحكومية يجب أن تقف عند رغبة ذوي الضحايا لحين ظهور الأمور بشكل جلي أمام الناس، وبالتالي إذا ما استحال الوضع بشكل نهائي يمكن أن تظهر هذه الصورة أمام المجتمع".

وأشار كريم، إلى أنَّ "عدد الرفات الموجود في هذه المقبرة لا يمكن تحديده ما لم يكن هناك إنجاز للسجل الوطني للمفقودين والذي لا يقتصر على البحث فحسب، وانما هو مرجعية إحصائية بالتواريخ، ومتى ما أنجز يمكن أن تكون هناك أعداد وأرقام محددة، وبدونه يكون من الصعب جداً التكهن بهذا الموضوع، إذا ما علمنا أنَّ الحفرة استخدمت أصلاً بعد عام 2003 إلى حين القضاء على عصابات داعش الإرهابية بآخر معقل لها في محافظة نينوى".

تعرف الخسفة، أو ما يعرف محليا الخفسة، بأنها حفرة جيولوجية عميقة تقع على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي البلاد) وتعد واحدة من المقابر الجماعية التي استخدمها تنظيم "داعش" لتغييب جثث ضحاياه فيها خلال سيطرته على الموصل بين يونيو/حزيران 2014 ويوليو/ تموز 2017.

وتتباين أعداد الضحايا الذين ألقي بجثثهم في حفرة الخسفة، إذ وبحسب منظمات حقوقية، فإن الشهادات التي لديهم من سكان المناطق المحيطة تفيد بأن "داعش" كان يعدم فيها العشرات يوميا وعلى مدى سنوات، ويرجح بأن أعداد المفقودين فيها تصل إلى الآلاف، وهي بذلك تعتبر من أكبر المقابر الجماعية بالعراق إن لم يكن في العالم.

وبهذا الصدد، تؤكد فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأنه لا يوجد رقم حقيقي يؤكد أعداد من ألقي بجثثهم في الخسفة، إلا أن تنظيم داعش الارهابي وخلال سيطرته على الموصل نشر أسماء أكثر من 2070 مدنيا قتلوا ورمي بجثثهم فيها، لافتة إلى أنه ومنذ استعادة المنطقة من التنظيم حدثت مجازر بحق المدنيين من قبل مجاميع مسلحة، وتم إلقاء جثثهم بهذه الحفرة، ولم تقم الحكومة بالكشف عن هؤلاء الضحايا وانتشال رفاتهم أو تعويض ذويهم.
 
على الجانب الآخر، أكد نائب محافظ نينوى حسن العلاف عام 2022، أن الحفرة شهدت إلقاء ما يقرب من 4 آلاف جثة لمدنيين وعسكريين خلال سيطرة التنظيم على الموصل، وهو ما قد يعد أكبر مقبرة جماعية في العراق.

لم تشهد الخسفة أي محاولات لانتشال الضحايا بعد سنوات على استعادة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي، وذلك بحسب ما يؤكده حسن العلاف نائب محافظ نينوى الذي أرجع ذلك لعدم امتلاك الحكومة المحلية القدرة المالية والفنية على فتحها وانتشال الضحايا، وأنها ناشدت منذ عام 2017 نظيرتها الاتحادية والمنظمات الدولية المعنية لأجل العمل على انتشال رفات الضحايا وإحصاء أعدادهم ومطابقة الحمض النووي مع ذويهم لأجل تعويضهم، مستنكرا محاولات ردم الحفرة ومطالبا بفتح تحقيق شامل تجاه الجهات التي عملت على ردم الحفرة.

>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
أبو دشير في بغداد - الحلقة ١٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-23
Play
أبو دشير في بغداد - الحلقة ١٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-23
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
Play
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2024
12:45 | 2024-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2024
12:45 | 2024-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-22
Morning Live
Play
Morning Live
ايهام البنات بالوعود الكاذبة للزواج - الحلقة ١٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-22
Play
ايهام البنات بالوعود الكاذبة للزواج - الحلقة ١٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
Play
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
عشرين
Play
عشرين
تباينات السياسة تفرض تنازلات عن السيادة في لعبة التوازنات! - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-21
Play
تباينات السياسة تفرض تنازلات عن السيادة في لعبة التوازنات! - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-21
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
Play
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
فوز المنتخب العراقي بتصفيات كأس آسيا - 21-01-2024 | 2024
14:00 | 2024-01-21
Play
فوز المنتخب العراقي بتصفيات كأس آسيا - 21-01-2024 | 2024
14:00 | 2024-01-21
رحال
Play
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
Play
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
أبو دشير في بغداد - الحلقة ١٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-23
Play
أبو دشير في بغداد - الحلقة ١٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-23
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
Play
الممثل عربي غيبه - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2024
12:45 | 2024-01-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2024
12:45 | 2024-01-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-22
Play
العراق في دقيقة 22-01-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-22
Morning Live
Play
Morning Live
ايهام البنات بالوعود الكاذبة للزواج - الحلقة ١٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-22
Play
ايهام البنات بالوعود الكاذبة للزواج - الحلقة ١٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
Play
التنمر - 22-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-22
عشرين
Play
عشرين
تباينات السياسة تفرض تنازلات عن السيادة في لعبة التوازنات! - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-21
Play
تباينات السياسة تفرض تنازلات عن السيادة في لعبة التوازنات! - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-21
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
Play
سرقة حقائب النساء في كربلاء - الحلقة ٣٧ | الموسم 6
14:30 | 2024-01-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
فوز المنتخب العراقي بتصفيات كأس آسيا - 21-01-2024 | 2024
14:00 | 2024-01-21
Play
فوز المنتخب العراقي بتصفيات كأس آسيا - 21-01-2024 | 2024
14:00 | 2024-01-21
رحال
Play
رحال
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20
Play
زرباطية مدينة الذهب - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
13:30 | 2024-01-20

برجك للسنة الجديدة

الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.