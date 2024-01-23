توجيه من التربية بشأن الزي الموحد أثناء الامتحانات

وذكرت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقديرًا للظرف الإقتصادي الذي تعيشه بعض الأسر العراقية، وجه وزير التربية الإدارات المدرسية في عموم محافظات العراق عدم إلزام التلاميذ ارتداء الزي الموحد أثناء تأديتهم امتحانات نصف السنة الدراسية".وأكد وزير التربية "أهمية الحفاظ على تركيز الطالب وعدم إشغاله بأمور ثانوية، ضمانا لانسيابية ويسر العملية الامتحانية"، مشددا على "تجنب محاسبة اي تلميذ مخالف للزي".