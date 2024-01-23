الشروع ببرنامج عراقي مصري مشترك للرقابة النووية والإشعاعية.. هذه التفاصيل

مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم التنسيق مع الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية على تعزيز القدرات الرقابية المشتركة في المجال الاشعاعي والذري، خاصة مجال الرقابة وترخيص مرافق مسرعات الجسيمات المشحونة Cyclotrons ومنشات انتاج النظائر المشعة.جاء ذلك خلال زيارة ممثل مركز الوقاية من الاشعاع مدير شعبة الرقابة على أنشطة الطب النووي والعلاج الإشعاعي الى الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية ولقائه رئيس الهيئة الدكتور سامي شعبان، ورئيس إدارة الجودة والتدقيق في الهيئة شريف بكر.الحسيني اشار الى انه تم خلال الزيارة اعداد الية عمل تتضمن تعزيز العمل الرقابي وتطوير الموارد بما يكمل كل منهما الآخر وخلق علاقة متبادلة المنفعة بين المؤسستين، وتوفير الأساليب المبتكرة والخلاقة من أجل تعزيز الأطر والمفاهيم والقيم الرقابية.يشار الى أن مركز الوقاية من الإشعاع هو السلطة الرقابية الوطنية المختصة المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاشعاعية والنووية في مراكز الطب النووي التشخيصية والعلاجية وتخضع هذه المراكز الى الرقابة المستمرة بهدف حماية العاملين والمرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة في تشخيص ومعالجة مرضى السرطان في العراق.