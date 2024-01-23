النقل تسجل هزة أرضية شمال غربي نينوى

السومرية نيوز – محليات



اعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم الثلاثاء في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:42:34 بالتوقيت المحلي بلغت قوتها (3.2) درجة وتبعد (14) كم شمال غرب مخمور من محافظة نينوى ".



واشارت الى انه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر".