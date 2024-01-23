إنهاء خدمات موظفة في وزارة النقل لعدم التزامها بالأوامر (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من مدير عام قسم الشؤون البشرية في الشركة لعامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، وأطلعت عليه السومرية نيوز، انه "استنادا للصلاحية المخولة الينا، تقرر انهاء خدمات ايمان محمد عبد الرضا لعدم التحاقها ومباشرتنا في هذه الشركة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة (1 من المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 1999) ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 22 كانون الثاني 2024 واعتبارها مستقيلة من الوظيفية من تاريخ صدور أمرنا أعلاه".

وفي وقت سابق، قررت وزارة النقل، نقل خدمات "ايمان محمد عبد الرضا" – مستشار قانوني - معاون مدير عام من ملاك مركز الوزارة الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بالدرجة الوظيفة دون التخصيص المالي.وبحسب وثيقة صادرة من دائرة الإدارة والمالية في الوزارة، فانه استناداً الى توجيهات الوزير تقرر نقل خدمات "ايمان محمد عبد الرضا" – مستشار قانوني - معاون مدير عام من ملاك مركز الوزارة الى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بالدرجة الوظيفة دون التخصيص المالي، واعفاءها من عضوية هيئة الرأي وانهاء جميع المهام المناطة بها في مركز الوزارة ومجلس الإدارة.ووفقا للوثيقة، فانه يحل ملحها احمد رزاق مايح/ معاون مدير عام الدائرة القانونية وكالة.الوثيقة ادناه: