"فلاي بغداد" تلغي رحلاتها لـ3 أيام

وقالت الشركة في بيان لها انه تقرير الغاء الرحلات التالية لمدة 3 أيام، وتشمل اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء وبعد غد الخميس:-بغداد اسطنبول بغداد-بغداد صبيحة بغداد-اربيل اسطنبول اربيل-بغداد بيروت بغداد-بغداد دبي بغدادوأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، امس الاثنين، إصدار عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران بتهمة دعم الحرس الثوري الإيراني.