التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية المهنية

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تُعلن جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة لجميع الفروع والاختصاصات للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤، وتُحدد يوم الخميس الموافق الثامن من شهر شباط موعدا للانطلاق".وأضافت، "علما ان الامتحان يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا".وأشارت الوزارة الى ان "موعد الامتحانات العملية (التطبيقي) للفروع (الصناعي، الحاسوب، تقنية المعلومات، السياحة والفندقة) في يوم الاحد 18/2/2024".