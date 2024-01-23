حمودي في يوم القضاء: الضمانة الأساسية للاستقرار

وقال حمودي في بيان، "نهنئ المؤسسة القضائية في يوم القضاء العراقي، ونثمن جهدها الكبير وادوارها العظيمة في حفظ النظام السياسي الديمقراطي، والحقوق العامة والخاصة لابناء شعبنا، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وصيانة هوية وثقافة المجتمع الأصيلة".وأكد، أن "القضاء هو الضمانة الأساسية للاستقرار والسلم الاجتماعي وكل الممارسات الديمقراطية، ومن الضروري أن يعمل الجميع على تعزيز استقلاليته والنأي بمؤسساته عن أي تدخلات او ضغوطات، ودعمه بكل ما يؤمن سلامة أدائه وقوته".ودعا حمودي، مؤسسات صناعة الرأي العام الى "دور مؤثر في نشر الثقافة القانونية و ترسيخ ثقافة احترام القضاء ورجاله".