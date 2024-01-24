قائمة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:محمد القاسم من الجسر العنكبوتي مع سريع الدورة وصولا الى نفق النداءجسر سريع الدورة وصولا لمحمد القاسمشارع وجسر الطابقين من تقاطع المصافي الى ساحة الطابقينسريع القادسية من الحارثية الى ساحة الاحتفالاتساحة النسور من كل الاتجاهاتشارع المطار من حي العامل الى مدخل الخضراءسريع الشعلة من مخرج شارع المطار لغاية مخازن حي العدل