طقس العراق.. أمطار مع فرصة لتساقط الثلوج بهذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً الخميس، الطقس صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وغائم مع تساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن في المنطقة الشمالية، وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "يوم الجمعة، الطقس غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً وتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "طقس يوم السبت القادم، صحو إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي وأحياناً غائم مع تساقط أمطار خفيفة في بعض الأماكن في المنطقة الشمالية، وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد المقبل، الطقس في المنطقة الوسطى غائم جزئي إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة ومتفرقة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئي إلى غائم، درجات الحرارة سترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى، وستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".