تعود لعصور العبيد وفجر السلالات.. العثور على قطع أثرية في ذي قار

وقال مفتش آثار وتراث ذي قار شامل الرميض، إنَّ الفريق الأثاري التابع إلى المفتشية عثر على 16 من القطع الأثرية في موقع أم العقارب في قضاء الرفاعي خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها المفتشية بالتعاون مع شرطة الآثار في المحافظة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضح الرميض أنَّ القطع الأثرية عبارة عن جرار فخارية وصحون فخارية والقسم الآخر عبارة عن جرتين إحداهما طولية والأخرى أصغر منها وقدحين فوهتيهما عريضة.وأضاف أن هناك قطعة مميزة يوجد فيها طرفان فيهما ثقب في النهاية وفتحة جانبية عريضة تستخدم لحفظ السوائل أو الماء أثناء التنقل وهناك قرص مثقوب من المنتصف واختام اسطوانية عليها نقوش"، لافتا الى ان هذه القطع الأثرية تعود إلى فترات زمنية مختلفة منها يعود إلى عصر العبيد وإلى فترة الوركاء وإلى عصر فجر السلالات.يذكر أنَّ محافظة ذي قار تضم نحو 1200 موقع أثاري يعود معظمه إلى الحضارة السومرية التي حدد العلماء عمرها بنحو سبعة آلاف عام قبل الميلاد.