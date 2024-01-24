بينهم امرأة.. الاعدام بحق اثنين من تجار المخدرات في بغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدانين ضبط بحوزتهما مادة الامفيتامين المخدرة بوزن (3) كيلو غرام مع مبلغ مالي قدره (48) مليون دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف".وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".