هدر مالي وشبهات فساد في البصرة.. نزاهة البرلمان تدخل على الخط وتتقصى

وجاء في وثيقة صادرة عن عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، وموجهة إلى محافظة البصرة/ مكتب المحافظ، ما نصه: "استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وبعد الشكاوى والمناشدات الواردة إلى مكتبنا بخصوص مناقصة (55 بلديات 2019) تأهيل جزء من شارع الحوطة في قضاء شط العرب والمحال إلى شركتي الذاريات والسدير بخصوص انهيار التبليط وتعرضه إلى التشققات بعد مرور أقل من شهر على تبليطه..، ارجو التالي:1- فتح تحقيق مع دائرة المهندس المقيم والشركة المنفذة للمشروع وبيان آلية الفحص المختبري الدقيق للتبليط.2- بيان موقف الجهة المستفيدة من متابعة المشروع خلال فترة عمله وإلى الآن.3- تزويدنا بكافة الأوليات للمشروع آنف الذكر".وطالب، بـ"فتح تحقيق عاجل حفاظاً على المال العام، والإجابة بالسرعة العاجلة وفق المادة 15 أولا من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته".وفي وثيقة أخرى، موجهة إلى مديرية بلدية محافظة البصرة/ مكتب المدير، قال الربيعي: "استناداً إلى المادة استناداً إلى المادة (61/ ثانياً) من الدستور والمادة (15/ أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وانطلاقاً من عملنا الرقابي والتشريعي نرجو تزويدنا بكافة أوليات (مناقصة 5/ بلدية 2023)، (توسعة شارع أبو الخصيب من شارع سيد أمين إلى ساحة الطيران) وكذلك اعلامنا هل تم إحالة المناقصة إلى شركة معينة سابقاً لبيان كافة التفاصيل".