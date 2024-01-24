في بغداد.. وفاة جندي اثر اطلاق نار بمناسبة فوز المنتخب

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوفاة جندي اثر اطلاق نار طائش بمناسبة فوز المنتخب العراقي اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جنديا في وزارة الدفاع من أهالي حي الجهاد توفي مساء اليوم اثر اطلاق نار طائش بمناسبة فوز المنتخب العراقي".

وكانت المنتخب العراقي تغلب اليوم الاربعاء، على نظيره الفيتنامي في بطولة كأس آسيا، ليتأهل متصدراً مجموعته الى الدور 16 من البطولة.