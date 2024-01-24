بتوجيه من السوداني.. مدير تربية الكرخ الأولى يعلن إيقاف نقل مركز شرطة

اعرب المدير العام لتربية الكرخ الأولى سامر الجنابي، الأربعاء، عن شكره لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد إيقاف نقل مركز شرطة مجاور لروضة.

وقال الجنابي في تصريح صحافي، "نشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري وقائد شرطة بغداد اللواء بلاسم حمد حسن لموقفهم النبيل من خلال الموافقات القانونية".

وأضاف أن "هذا الأمر يصب بمصلحة العملية التربوية".

وكانت قناة السومرية الفضائية، سلطت قبل أيام الضوء على هذا الأمر من خلال تقرير تلفزيوني نقلت فيه معاناة الأهالي.