أقل وتيرة.. خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

سريع القناة من سيطرة جسر ديالى لغاية مدخل الأمينمحمد القاسم من مجسر الأمانة الى وزارة الماليةشارع بور سعيد من تقاطع النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةشارع الكيلاني من مقبرة الغزالي الى ساحة الخلانيشارع الرشيد من كرج السنك الى ساحة الرصافيشارع أبو جعفر المنصور من تقاطع 14 رمضان الى تمثال أبو جعفرسريع القادسية من مخرج الحارثية الى ساحة الاحتفالاتساحة النسور من جميع الاتجاهات ازدحامشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقين